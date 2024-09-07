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Bursa'da Düğün Önünde Trafik Kazası

Bursa\'da Düğün Önünde Trafik Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol üzerindeki bir düğün salonuna giriş yapmak isteyen bir otomobile motosiklet yandan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ile birlikte araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise düğün salonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

07.09.2024 01:22
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yol üzerindeki bir düğün salonuna giriş yapmak isteyen bir otomobile motosiklet yandan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ile birlikte araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise düğün salonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Orhangazi'de Göl yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.U.(50) idaresindeki 1 RAT 07 plakalı otomobil, Göl yolu üzerindeki bir düğün salonuna giriş yapmak için dönüş yaptığı esnada aynı yönde gitmekte olan T.S. (22) idaresindeki 16 BJE 339 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü T.S. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi C.S. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise düğün salonuna ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Can pazarı yaşandı

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevkedilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklette yaralanan abi kardeş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Konser nedeniyle göl yolunda aşırı yoğunluk oluştu

Kazanın yaşandığı dakikalarda İznik Gölü sahilindeki konser alanında düzenlenen Gazi Fest konseri nedeniyle de yolda aşırı yoğunluk yaşandığı gözlendi. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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