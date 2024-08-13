Orhangazi'de ev yangını: Ev tamamen küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Orhangazi'de ev yangını: Ev tamamen küle döndü

Orhangazi\'de ev yangını: Ev tamamen küle döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde iki katlı ahşap ve kerpiç bir evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

13.08.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde iki katlı ahşap ve kerpiç bir evde ev sahibinin banyo sobasını yaktığı esnada meydana gelen yangın, evi tamamen küle döndürdü. Bir anda alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bayram Kıyar (70) ile eşi Sadegül Kıyar'ın (65) yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç ağırlıklı evde Sadegül Kıyar evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda banyoda yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kaplarken evde tek başına olan Sadegül Kıyar kendisini evin dışına attı.

Alev topuna döndü

Banyoda başlayan yangın bir anda evin tamamını sardı. Komşular yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ev küle döndü

İtfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık müdahale ile evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangının binanın hemen yanındaki 3 katlı eve sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü. Yandaki evin terasına çıkan itfaiye ekipleri yangına buradan müdahale etti. Ev kısa sürede küle dönerken, yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Yangın ile ilgili olarak Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, Orhangazi, İtfaiye, İtfaiye, 3-sayfa, 3-sayfa, Sölöz, bursa, Sölöz, bursa, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Yaşam, Yaşam, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de ev yangını: Ev tamamen küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 23:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: Orhangazi'de ev yangını: Ev tamamen küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement