Orhangazi'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Orhangazi'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Orhangazi\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için ekipler müdahale ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline yakın yerde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, aynı yerde daha önce de bir yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Orhangazi, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orhangazi'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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