Orhangazi'de iddiaya göre kamyonete çarpan otomobilde sürücü ve çocuk yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de iddiaya göre kamyonete çarpan otomobilde sürücü ve çocuk yaralandı

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Orhangazi\'de iddiaya göre kamyonete çarpan otomobilde sürücü ve çocuk yaralandı
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Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tahkikat sürüyor.

Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, Bursa-Yalova kara yolu üzerindeki Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan El Hasan Muaz (25) idaresindeki 16 MB 3671 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Şamil Ekinci (59) yönetimindeki 34 PZT 291 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücü araçta sıkıştı

Kazada otomobil sürücüsü El Hasan Muaz ile araçta bulunan Mahrem El Hasan (13) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ile çarpışmanın ardından otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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