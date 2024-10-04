Orhangazi'de Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

04.10.2024 17:12
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bisikletli çocuğa çarptı. Kazada 12 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.(42) idaresindeki 16 BHE 745 plakalı otomobil Trafik Büro Amirliği yanındaki yan yolda seyir halindeyken cadde üzerinde bisikleti ile giden M.D. (12) isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bisikleti ile birlikte kaldırım kenarına savrulan ve buradaki park halindeki bir otomobile de çarpan M.D. ağır yaralandı. Kazayı fark eden Trafik Büro Amirliği'ndeki görevli polisler yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini burada yaptığı M.D.'yi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı çocuk burada tedavi altına alındı. Polis otomobil sürücüsü H.Ş.'yi gözaltına alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de Trafik Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika

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