Orhangazi\'de Trafik Kazası: İki Çocuk Yaralı

Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi çıkışında meydana gelen trafik kazasında, yavaşlayan trafikte üç araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan üç yaşındaki bir bebek ve 13-14 yaşlarındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA