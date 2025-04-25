Orhangazi'de Usulsüz Engelli Raporu Soruşturması - Son Dakika
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Orhangazi'de Usulsüz Engelli Raporu Soruşturması

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 8 kişiden 4'ü, usulsüz engelli raporu düzenleme gerekçesiyle tutuklandı.

25.04.2025 21:57
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devlet hastanesinde usulsüz şekilde engelli raporu düzenlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Orhangazi Devlet Hastanesinde usulsüz şekilde engelli raporu düzenleyerek araç alınmasına neden oldukları iddiası ile 3'ü hastane çalışanı, 1'i eski doktor ve 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere bazı hasta yakınları ile birlikte 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 13 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış 8 kişi mahkemeye sevkedilmişti.

Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 8 kişiden 1'i eski doktor, 2'si hastane çalışanı, 1'i de eski hastane çalışanı olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların eski doktor M.Ç., mevcut çalışanlardan Ş.S., Ç.A ve eski çalışan K.C. olduğu belirlendi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de Usulsüz Engelli Raporu Soruşturması - Son Dakika

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