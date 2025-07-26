Orman yangını şehitleri için Bilecik\'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Eskişehir ve Afyonkarahisar sınırında çıkan orman yangınlarında şehit olan 5 orman görevlisi ve 5 AKUT gönüllüsü için Bilecik'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Pazaryeri Belediyesi öncülüğünde ilçe şehitliğinde düzenlenen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, ilçe müftülüğü görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından Pazaryeri Müftüsü Dr. Şerif Gedik tarafından yağmur duası da yapıldı. Kurak geçen günlerin ardından orman yangınlarının bir kez daha doğaya ve insanlığa verdiği zararın altı çizilerek, dualarla rahmet istendi.

Öte yandan gıyabi cenaze namazı sonrası rahmet yağmuru için dualar semaya yükseldi. - BİLECİK