İtfaiye erleri alevlerin arasında kalan kaplumbağayı böyle kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye erleri alevlerin arasında kalan kaplumbağayı böyle kurtardı

İtfaiye erleri alevlerin arasında kalan kaplumbağayı böyle kurtardı
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Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Ekiplerin kaplumbağayı suyla serinletip kurtardığı anlar kameralara yansıdı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ederken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çine ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp arazide hızla yayılan alevlerle mücadele devam ederken, yangın bölgesine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangından zarar gören bir kaplumbağayı fark etti. Ekipler yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtarıp su sıkarak serinlettikten sonra güvenli bölgeye taşıdı. İtfaiye erlerinin yürek ısıtan davranışı objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye erleri alevlerin arasında kalan kaplumbağayı böyle kurtardı - Son Dakika

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