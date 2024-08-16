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Orman yangınını söndürme çalışmaları 5 saattir sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları 5 saattir sürüyor.

İlçeye bağlı Beydini ve Alıca Köyü arasında bulunan ormanlık alanda 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ve 81 personel ile yangına müdahale edilmeye başlandı. Yaklaşık 5 saattir süren yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışmalarını sürdürürken arazözlerin giriş yapamadığı alanlara iş makinesi yardımıyla yol açıldı.

Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İsmail Gökcek yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.