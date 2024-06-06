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Orman yolsuzluğuna 4 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dogalgaz boru hattı için kesilen ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edilen ağaçlar kayda girmeden satıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürü dahil 4 kişi zimmet suçundan tutuklandı.

06.06.2024 18:08
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Orman yolsuzluğuna 4 tutuklama

Hibe ağaçları kayıt altına almadan sattılar

Orman İşletme müdürü dahil 4 kişi zimmet suçundan tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dogalgaz boru hattı için kesilen ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edilen ağaçları kayda girmeden 3'ncü kişi ve kurumlara sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden aralarında Manavgat Orman İşletme Müdürü'nün de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya- Gazipaşa doğalgaz boru hattının yapımı için Botaş tarafından geçtiğimiz yıl başlanılan çalışmalar kapsamında Manavgat Taşkesiği Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda ağaçların kesimi gerçekleştirildi. Kesimin ardından çıkan ağaçlar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne hibe edildi.

Geçtiğimiz nisan ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, hibe edilen ağaçların orman işletme müdürlüğü çalışanları tarafından kayda girmeden 3'ncü kişi ve kurumlara satıldığı belirtildi. Başsavcılığın talimatıyla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., orman muhafaza memuru T.M. ve bazı çalışanların ağaçların satışını yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin ağaç satışından elde ettikleri gelirleri orman işletme müdürü A.A.'nın eşi A.A. ile bazı yakınlarının banka hesaplarına havale yapıldığının belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan şüphelilerin banka hareketlerinin incelenmesi talep edildi. MASAK tarafından yapılan çalışmada Manavgat Orman İşletme Müdürü A. A., orman muhafaza memuru T. M. ve yakınlarının banka hesaplarına 3'ncü kişi ve şirketler tarafından olağan dışı para transferleri olduğunun tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştirilmesiyle aralarında Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A., eşi A.A. orman muhafaza memuru T.M. ile Y.Ç., H.A., Y.A., N.Ç., Ö.M., K.A., C.C., A.S. 'Zimmet, Zimmete Yardım Etme, Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan JASAT ekipleri tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Olayla ilgili M.Ç., M.Ş, S.A., ve F.K. hakkında arama ve yakalama kararı verildi. Soruşturma devam ederken orman işletme müdürlüğü çalışanlarından O.G.'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan A.A., H.A., K.A., T.N., A.A. M.Ş., M.Ç., F.K. ve O.G. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından alınan ifadelerinin ardından sulh ceza hakimine çıkarılan şüphelilerden Manavgat Orman İşletme Müdürü A.A. ile H.A., K.A. ve T.N. 'Zimmet, Zimmete Yardım Etme, Suç Eşyasının Satın Alınması' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orman yolsuzluğuna 4 tutuklama - Son Dakika

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