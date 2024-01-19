Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi kurtarıldı

Ekipler ormanda kaybolan üniversite öğrencisi için seferber oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan genç, havanın kararmasıyla çıkış yolunu bulamayınca bağırarak köylülerden yardım istedi. Ekiplerin barajın karşı kıyısına botla ulaşmasıyla genç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Sakarya'da üniversite okuyan 18 yaşındaki E.G., Kandıra'ya gelerek ormanlık alanda kayboldu. Uzunca süre yürüyen ancak çıkış yolu bulamayan E.G., bağırarak köylülerden yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, botla barajın karşı şeride giderek E.G.'yi kurtardı. Genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.