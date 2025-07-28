Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu

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Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
28.07.2025 12:47
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Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Haber Videosu

Sarıyer Bahçeköy'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Yanında Rusça yazılı bir not ile kişisel eşyalarının yer aldığı çanta bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Sarıyer'de yol kenarındaki ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş ve bantlanmış 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin yanında Rusça yazılı bir not da bulunurken, polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Olay yerinden kareler;

Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu

Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, İnceleme, Bahçeköy, Cinayet, Sarıyer, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • der25@M334:
    Ne saçma bir yazı var haber de polis intihar mı çinayet mi araştırıyor başına çöp torbası geçirilip boğularak öldürülen birisi için cinayet olmadığı da şüphemi var 30 0 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    FETÖNÜN OKULLARINDAN MEZUN OLAN EDİTÖRLER İŞTE 7 0
  • Diyego Can:
    kesin tefecilerin işidir başka kimin olacak 5 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    kimin canını yaktıda ne yaptıda o hale getirdiler 4 1 Yanıtla
  • salihb:
    başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış ama intihar şüphesi varmış . :D 2 0 Yanıtla
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