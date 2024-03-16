Orta refüje giren araç demir bariyeri biçti: 1 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli D100 bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, orta refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, D100 bağlantı yolu İstanbul istikameti Çayırova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ALE 159 plakalı Ford marka panelvan, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Yaklaşık 5 metre boyunca demir bariyerleri biçen araçta bulunan sürücü N.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araç kullanılmaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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