Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Aktaş ziyaret esnasında okulun ve öğrencilerin durumu hakkında okul müdüründen de bilgiler aldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş mahalle ve resmi kurum ziyaretlerinin yanı sıra okullara da ziyaretler gerçekleştiriyor. Son olarak Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Aktaş öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet etti. Öğretmen ve öğrenciler in okul hakkında fikir ve önerilerini dinleyen Kaymakam Aktaş okul müdüründen de okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan'da eşlik etti. - MUĞLA