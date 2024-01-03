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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okulun ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Aktaş, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek fikir ve önerilerini dinledi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu\'nu ziyaret etti
03.01.2024 - 10:54,
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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Aktaş ziyaret esnasında okulun ve öğrencilerin durumu hakkında okul müdüründen de bilgiler aldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş mahalle ve resmi kurum ziyaretlerinin yanı sıra okullara da ziyaretler gerçekleştiriyor. Son olarak Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Aktaş öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet etti. Öğretmen ve öğrenciler in okul hakkında fikir ve önerilerini dinleyen Kaymakam Aktaş okul müdüründen de okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan'da eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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