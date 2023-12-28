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Ortaokulda patlamış mısır zehirlenmesi: 9 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
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Ortaokulda patlamış mısır zehirlenmesi: 9 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir ortaokulda patlamış mısır yedikten sonra fenalaşan 9 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi yaşandığı belirtilirken, zehirlenme olayının patlamış mısırdan mı yoksa başka bir gıdadan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Ortaokulda patlamış mısır zehirlenmesi: 9 öğrenci hastanelik oldu
28.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:37
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- Ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde patlamış mısır yedikten sonra fenalaşan 9 öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6-B sınıfı öğrencileri öğle arasında arkadaşlarının getirdiği patlamış mısırdan yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Öğretmenlerinin haber vermesi üzere okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan 9 öğrenci sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin arkadaşları, bir öğrencinin sınıf patlamış mısır getirdiğini, ondan yedikten sonra bu olayın yaşandığını söylediler.

Öğrencilerin, patlamış mısırdan mı yoksa yedikleri başka bir gıdadan mı zehirlendikleri konusuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmetpaşa Mahallesi, Samsun, Fatih, Bafra, Olaylar, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ortaokulda patlamış mısır zehirlenmesi: 9 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika


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