Örümcek adam gibi tırmandı, balkonda yakayı ele verdi...O anlar kamerada

Ev sahibi evdeyken hırsızlığa kalkınca, balkonda suç üstü yakalandı

Polis ekipleri hırsızı balkonda yakaladı, o anlar anbean kaydedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi içerideyken balkona tırmanan hırsız polis ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar anbean görüntülendi.

Edilen bilgiye göre olay, 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahsın balkondan tırmandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarı alan emniyet güçleri, bölge ekiplerini verilen adrese sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkondaki şahsı suçüstü yakaladı. Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu. Neye uğradığını şaşıran zanlı, önce camı kırarak içeriye kaçmaya çalıştı. kaçamayacağını anlayan zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.