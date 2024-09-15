Osmancık\'ta Motosiklet Kazası: 14 Günlük Mücadele Sonucu Hayatını Kaybetti

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Çorum'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı şahıs, yoğun bakım servisinde 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Eylül tarihinde D-100 Karayolu Ömer Derindere Bulvarı'nda meydana gelmişti. Yol yapım çalışmaları nedeni ile çift şeritten tek şeride düşen karayolunun Devlet Hastanesi yanındaki yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Bilal Odabaş'a, S.S. yönetimindeki motosiklet çarpmıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen Odabaş ağır yaralanmış, çevredeki vatandaşların yardımı ile önce Osmancık Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise beyin kanaması geçirdiği belirlenerek Çorum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakım servisinde 14 gün yaşam mücadelesi veren Bilal Odabaş, bu sabah hayatını kaybetti. İlçede pide salonu işlettiği öğrenilen Odabaş'ın cenazesi, Beyler Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. - ÇORUM