Çorum'un Osmancık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, Koyunbaba Mahallesi Kent Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Elektrik trafosu yanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmancık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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