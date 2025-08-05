Osmaneli\'nde Kayıp Musa Gümüş\'ün Cesedi Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan Musa Gümüş'ün yanmış bedeni ormanlık alanda bulundu.

Ciciler köyü yakınlarında yürütülen arama çalışmalarında, Gümüş'ün cesedine D-650 kara yolu kenarında motosikletiyle birlikte ulaşıldı. İlk belirlemelere göre Gümüş'ün, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Hacılar Mahallesi'nde başlayan ve Osmaneli sınırlarına sıçrayan orman yangını sırasında hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Gümüş'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK