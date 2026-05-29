Osmaneli'nde Şehit ve Gazi Ailelerine Bayram Ziyareti

29.05.2026 11:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 5 şehit ve gazi ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Yetkililer, şehit ve gazilerin emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını vurguladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehit ve gazi ailelerine Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ve gazi ailelerine yönelik program düzenlendi. İlçe merkezi ve köylerde ikamet eden 5 şehit ve gazi ailesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit ve gazi ailelerinin bayramları tebrik edilirken, ailelerle yakından ilgilenildi.

Öte yandan, yetkililer, şehit ve gazilerin emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

