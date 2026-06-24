Bilecik'te acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, D-650 karayolu üzerinde bulunan Osmangazi Tüneli'nde Karayolu Tünelleri Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir acil durumda yapılacak müdahalelerin test edildiği tatbikatta senaryo gereği ekipler koordineli şekilde görev aldı.
Tatbikat kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi bölgede emniyet tedbiri alırken, kurumlar arası iş birliği ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak gözden geçirildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmangazi Tüneli'nde Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika
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