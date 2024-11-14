Osmaniye'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye\'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polis, durdurduğu otobüste 11 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı, sınır dışı edildi.

14.11.2024 09:32
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Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 11 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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