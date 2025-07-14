Osmaniye\'de 123 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihlerinde 138 asayiş olayıyla ilgili 123 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 13 av tüfeği mühimmatı, 9 tabanca mühimmatı, 93 gram bonzai, 20 gram kubar esrar, 5 gram amfetamin, 2 gram metamfetamin, 75 gram diğer narkotik -psikotrop madde, 10 uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE