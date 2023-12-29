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Osmaniye'de 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 42 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Furkan S. yakalandı. Furkan S.'nin ikametinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 6.56 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza, 3.50 gram bonzai ele geçirildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
29.12.2023 - 10:53,
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Osmaniye'de hakkında 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 42 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Furkan S. yakalandı. Furkan S.'nin ikametinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 6.56 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza, 3.50 gram bonzai ele geçirildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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