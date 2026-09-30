Osmaniye'de 168 saatlik incelemeyle forklifti çalan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 168 saatlik incelemeyle forklifti çalan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı

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Osmaniye\'de 168 saatlik incelemeyle forklifti çalan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı
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Osmaniye'de yol yapımında kullanılan bir firmaya ait forklift iş makinesi 22 Eylül'de çalınıp köy yakınında parçalara ayrıldı. Jandarmanın 168 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu 29 Eylül'de yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Osmaniye'de yol yapım çalışmasında kullanılan bir firmaya ait forklift iş makinesini çalarak köy yakınında parçalara ayırdıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın 168 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül'de Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında bir firmaya ait forklift iş makinesi çalındı. Olayın ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve 168 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesinde, forkliftin 3 şüpheli tarafından gece saatlerinde çalındığı, köy yolları üzerinden bir köyün yakınına götürülerek burada parçalara ayrıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu Ç.İ., A.Ş.A. ve O.D. 29 Eylül'de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
OsmaniyeGüvenlik3. SayfaGüncelEylülSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 168 saatlik incelemeyle forklifti çalan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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