Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi-Osmaniye karayolu Camiçi Mahallesi Doğalgaz İstasyonu mevkisinde, yol çalışmasının sürdüğü bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osmaniye, 3. Sayfa, Trafik, Düziçi, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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