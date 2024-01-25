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Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polisin il geneli yapmış olduğu uygulamalarda, yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 5 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik il geneli uygulama yapıldı. Kontrollerde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısından sınır dışı edildi.

Osmaniye\'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
25.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:44
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Osmaniye'de polisin il geneli yapmış olduğu uygulamalarda, yasadışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik il geneli uygulama yapıldı. Kontrollerde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısından sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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