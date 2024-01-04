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Osmaniye'de Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Y.B. ve ağabeyi M.B., sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içeren paylaşımlar yapmıştır. Osmaniye Valiliği'nin müdahalesiyle gözaltına alınan kardeşler tutuklanmıştır.

Osmaniye\'de Atatürk\'e ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı
04.01.2024 - 20:26,
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Osmaniye'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan 2 kardeş adli mercilerce tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı. Görüntüler üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, şahısların gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Tutuklama, Cezaevi, Gözaltı, 3.Sayfa, Son Dakika

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