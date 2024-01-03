Osmaniye\'de çalınan otomobil sahibine teslim edildi

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Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, jandarma ekiplerince bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Osmaniye'de 2 yıl önce meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda, çalınan otomobil Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi. - OSMANİYE
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