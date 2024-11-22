Osmaniye\'de Cayrokopterli Trafik Denetimi

3.Sayfa

Osmaniye'de jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen cayrokopter destekli denetimlerde 246 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen 2 sürücüye ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlanan özel denetim kapsamında, meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla cayrokopter destekli denetim yapıldı. Otoyol Jandarma Timleri ve Otoyol Jandarma Motosiklet Timlerinin de katılımıyla emniyet şeridi ihlali, hatalı park, şerit izleme ve değiştirme, emniyet kemeri, hız ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 246 araç kontrol edildi. Kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen 2 sürücüye ceza uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca asayiş uygulamasında ise 5 yoklama kaçağı kişinin yakalandığı kaydedildi. - OSMANİYE