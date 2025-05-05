Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

OSMANİYE - Osmaniye'de akşam üzeri saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kısa sürede doluya bıraktı. Yer yer etkili olan doğu yağışında bazı köylerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam,Işıklı gibi köylerinde dolu yağışı etkili oldu. Akşam üzeri başlayan sağanak yağmur, yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. Sumbas'ın bazı köylerinde etkili olan ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise şaşırttı.