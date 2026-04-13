Osmaniye\'de DEAŞ Operasyonu: 4 Tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Nisan'da il merkezi ile Kadirli ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Türkiye'deki yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - OSMANİYE