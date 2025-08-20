Osmaniye\'de Depremzedeler İçin Yıkım Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasar alan bir bina, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar iş makinesinin üzerine düştü şans eseri operatöre bir şey olmadı.

6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar kepçenin üzerine düştü şans eseri kepçe operatörünü bir şey olmadı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE