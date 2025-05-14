Osmaniye'de dolu yağışı etkili oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Kadirli ilçesinde öğleden sonra bastıran sağanak yağmur yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. İlçenin kuzey köyleri olan Tahta, Değirmendere, Yenigün, Oruçbey köylerinde dolu yağışı etkili oldu . Aralıksız bir saate yakın yağan dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Yağan dolu, ekili tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına zarar verdi