Osmaniye\'de Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada tırın kupa kısmına saklanmış çuvallarda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Harun T. ve Ömer T. tutuklandı. - OSMANİYE