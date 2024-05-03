Osmaniye'de Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir tırda yapılan aramada 41 kilo 600 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

03.05.2024 10:59
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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada tırın kupa kısmına saklanmış çuvallarda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Harun T. ve Ömer T. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika

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