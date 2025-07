Osmaniye\'de Eşini Öldüren Sanığın Davası Başladı

Osmaniye'de 9 Mayıs 2025 tarihinde eşi Fatma Nur Yılmaz'ı (20) bıçaklayarak öldüren sanık Serkan Yılmaz'ın (25) davası, bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta meydana geldi. 2 yıl önce evlenen Fatma Yılmaz ile eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Fatma Yılmaz, eşi tarafından bıçaklandı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan Fatma Nur Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Davaya Fatma Nur Yılmaz'ın annesi Gülay Sönmez babası Feyzullah Sönmez erkek kardeşi ve aile yakınları, Adana ve Osmaniye Barosundan avukatlar katıldı.

"Ölen bir kız çocuğu itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"

Çocuklarımız artık öldürülmesin diye adalet peşinde olan avukatlar olarak Osmaniye adalet sarayı önüne geldiklerini belirten Avukat Tuba Kastal, "Canice katledilen Fatma Nur Yılmaz'ın ilk duruşması için Osmaniye Adalet Sarayı'na geldik. Adalet peşinde olan hukukçular olarak, avukatlar olarak ve bir kadın olarak bir annenin evladı olarak, içimizde anne olan avukatlar olarak, baba olan avukatlar olarak çocuklarımız artık öldürülmesin diyoruz. Öldürüldükten sonra da hakkımızı aramak için bir araya gelip sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Fatma Nur 20 yaşına daha basmamış, gencecik bir kızdı. Canice katledildi bir bıçakla öldürüldü. Öldürüldükten sonra, eşi tarafından evde bırakıldı, can çekişerek bırakıldı. Biz buna canavarca his sevkiyle diyoruz. Katil koca tarafından asla ambulansa, polise haber verilmedi ölmesine izin verildi. Artık canavarca his sevkiyle adam öldürmeye sokulmayan bir duruşmada şu anda namusuna laf söylenerek, haksız tahrikten yararlanmaya çalışılarak ölen bir kız çocuğu itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Biz de Fatma Nur'un sesi olmaya çalışıyoruz. Kendimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hukuki anlamda duyurmaya çalışıyoruz. Acılı anne, acılı babanın yanında olmaya çalışıyoruz. Bunun durdurulması için, kadın cinayetlerinin son bulması için Elimizden gelen her şeyi meslektaşlarımızla birlikte yapacağız. İnşallah sesimiz de duyulur. "diye konuştu.

-"Benim kızım bebeğinin gözü önünde öldürüldü"

Anlaşamıyorsan alın kızınızı götürür diyeydin biz kızımızı alamayacak kadar aciz değiliz diyen acılı baba Feyzullah Sönmez, "Benim kızımı canice katletti. En büyük ceza almasını istiyorum. Adalet yerini bulsun diyorum. Bir kız çocuğu Allah'ın emaneti. Öldürmeye ne gerek var, karşısındaki bir bayan öldürmeye bir savunmasız insanı öldürmeye ne gerek var. Anlaşamıyorsan bırak bize gönder eskiden yaptığın gibi. Nasıl kapının önüne koyuyordun, gönderiyordunuz. Alın kızınızı götürün diye. Gene arayaydın, biz kızımızı alıp götürürdük. Biz aciz değiliz öyle götürmemekten. Kızım hak etmedi bu şeyi. Bir de bebe var bebeğinin gözünün önünde yaptı bunu. Sayın Cumhurbaşkanımın bu konuyla ilgili duyarlı olmasını istiyorum. Bize yardımcı olmasını istiyorum." Dedi.

Kızı için adalet istediğini söyleyen acılı anne Gülay Sönmez, "Hakkettiği cezayı almasını istiyoruz adalet yerini bulacak inşallah. Allah'ından bulacak" diye konuştu. - OSMANİYE