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Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı - Son Dakika
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Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı

Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı.

Osmaniye\'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı
29.12.2023 - 17:42,
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Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı.

Osmaniye Cumhuriyet Meydanında, Osmaniye Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği öncülüğünde bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için "Şehitlerimizi Anma ve Teröre Hayır" etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, 'Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda 12 eve evlat acısı düştü. Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti. Vatanın bölünmez bütünlüğü, Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması, Ezanı Muhammed'inin semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Vatan ve vatan sevgisinin mukaddesatı, milletimizce en yüce seviyeye yükseltildiği tarihte tasdik edilmiş bir gerçektir. Öylesine ispat edilmiştir ki, her karış toprak kanla sulanmış, milyonlarca can feda edilmiştir, kahramanlık, inanç ve vatan sevdası ile tarihi dondurarak tarih olanlar, bu cennet vatana buzdan bekçi oldular. Türk Tarihinde, bembeyaz bir şekilde yerini alan Sarıkamış destanından yüz yıl sonra aynı azim ve inançla şehadete yürüyen 12 kahraman Mehmetçiğimizin şehadeti ile yürekler buz kesmiştir. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Türkiye, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de gaziler ve şehit aileleri, şehit olan askerleri andı - Son Dakika


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