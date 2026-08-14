Osmaniye’de otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

Kaza, Düziçi İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi üzerindeki Fen Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yatarken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.