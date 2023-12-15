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Osmaniye'de iki kadın hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de iki kadın hırsız tutuklandı

Osmaniye'de iki bisiklet çaldığı öne sürülen M.O. ve N.G. isimli kadınlar polis tarafından yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan kadınlar tutuklandı.

Osmaniye\'de iki kadın hırsız tutuklandı
15.12.2023 - 11:41,
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Osmaniye'de iki bisiklet çaldığı öne sürülen iki kadın hırsız tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki bisiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada, bisikletleri birçok suç kaydı bulunan M.O. (45) ve N.G. (19) isimli kadınların yaptığını belirledi. Polis kadınları adreslerine yaptığı baskında yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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