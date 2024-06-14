Osmaniye'de İlkokulda Karne Günü Yangın Çıktı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilkokulda karne günü yangın çıktı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni mahallede bulunan Atatürk İlköğretim okulunun 2. katındaki sınıfta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun sınıfından dumanlar yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada okulda karne almak için bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi. Yangın dolayısıyla panik yaşanırken herhangi bir yaralanma olmadı. - OSMANİYE