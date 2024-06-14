Osmaniye'de İlkokulda Karne Günü Yangın Çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de İlkokulda Karne Günü Yangın Çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim okulunun 2. katındaki sınıfta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Öğrenciler ise yangın sırasında hızlıca tahliye edildi.

14.06.2024 15:56
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilkokulda karne günü yangın çıktı. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni mahallede bulunan Atatürk İlköğretim okulunun 2. katındaki sınıfta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun sınıfından dumanlar yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada okulda karne almak için bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi. Yangın dolayısıyla panik yaşanırken herhangi bir yaralanma olmadı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de İlkokulda Karne Günü Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de İlkokulda Karne Günü Yangın Çıktı - Son Dakika
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