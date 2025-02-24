Osmaniye\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Osmaniye'de tırın dorsesine zulalanmış toplam 146 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli gördükleri bir tırı durdurdu. Yapılan aramada araç dorsesine gizlenmiş toplam 146 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin elektronik sigara tütünü, 437 elektronik sigara ve 7 bin 200 dal puro ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Adnan Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu miktarın kentte tek seferde yakalanmış en yüksek miktar olduğu bildirildi. - OSMANİYE