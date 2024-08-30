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Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet ile aynı yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin desteği ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende K. Aybars Şahan K. yaralanırken Yusuf K. ve Fatma Yaren K. hayatını kaybetti. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor .