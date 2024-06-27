Osmaniye\'de Karaçay Şelalesi\'nde bir kişi boğuldu

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Osmaniye'de serinlemek için Karaçay şelalesine giren bir kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Berk (48), serinlemek için Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Şelalesi'ne gitti. Serinlemek için suya giren Berk, bir anda gözden kayboldu. Berk'in, kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Mehmet Berk'in cansız bedenini sudan çıkarıldı. Mehmet Berk'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir haftada 2 kişi hayatını kaybetti

Sıcakların artmasıyla birlikte son bir haftada aynı yerde 2'inci boğulma vakası gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde suya giren 55 yaşındaki Mehmet Cengiz Köse hayatını kaybetmişti. - OSMANİYE