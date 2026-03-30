Osmaniye\'de karton fabrikasında yangın

30.03.2026 23:02  Güncelleme: 23:03
Osmaniye'deki bir karton fabrikasına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaralanma olmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Osmaniye'de karton fabrikasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, Dr. İhsan Göknal Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde bulunan bir karton fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, yağmur sırasında fabrikaya yıldırım isabet etmesiyle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Osmaniye, Güvenlik, İtfaiye, Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
