Osmaniye\'de kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine doğru ilerleyen 33 AGL 588 plakalı kimyasal ürün taşıyan kamyonet, Düziçi mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden sürücü aracı yol kenarına durdurarak yanan araçtan son anda kurtuldu. Yangın sırasında araçtan alevler yükseldi ve patlama meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otluk alan ve kamyonetteki yangın kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - OSMANİYE