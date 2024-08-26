Osmaniye'de kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Osmaniye'de kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı

Osmaniye\'de kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu. Yangın otluk alana sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.08.2024 16:43
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye istikametine doğru ilerleyen 33 AGL 588 plakalı kimyasal ürün taşıyan kamyonet, Düziçi mevkiinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden sürücü aracı yol kenarına durdurarak yanan araçtan son anda kurtuldu. Yangın sırasında araçtan alevler yükseldi ve patlama meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otluk alan ve kamyonetteki yangın kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ise hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de kimyasal ürün taşıyan kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

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