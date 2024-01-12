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Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde maymuncuk kullanarak ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı. Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de maymuncuk yardımıyla hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 08:50,  Güncelleme: 08:52
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Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde kılık değiştirerek ve maymuncuk kullanarak kapıları açıp birçok ev ve işyerinden hırsızlık yapan şüphelilere karşı operasyon düzenledi. Yakalanmamak için kılık değiştirip sahte kimlik kullanan şüphelilerin gerçek kimliklerini ve saklandıkları adresleri tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de maymuncuk yardımıyla hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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