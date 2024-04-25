Osmaniye\'de motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Murat M. idaresindeki 80 AFA 094 otomobil, Ahmet Ö. idaresindeki 80 ACL 407 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Ahmet Ö., motosiklette yolcu olan İbrahim E. ile otomobil sürücüsü H. Murat M. yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken yaralılar Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE