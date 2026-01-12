Osmaniye\'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evde gerekli incelemeler yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE