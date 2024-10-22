Osmaniye\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bağlı Koçlu köyü, Akarca mevkii civarında ormanlık alanda yangın başladığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Bölgede esen kuvvetli rüzgar sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına çevre il ve ilçelerden de arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik karadan yapılan müdahale sonrası öncelikle yangın kontrol altına alındı. Daha sonra söndürüldü. Yangın sonrası 154 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor. - OSMANİYE